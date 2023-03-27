В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала France 24

Власти Буркина-Фасо приостановили работу французского телеканала France 24 на неопределённый срок. Это произошло после того, как в эфире канала появился лидер террористической организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба»*.

Об этом сообщает Le Faso со ссылкой на заявление министра связи, культуры, искусства и туризма Буркина-Фасо, официального представителя правительства Римтальбу Жана Эмманюэля Уэдраого.

«Предоставление телеканалом своего эфира террористической группировке «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (AQIM) ведёт к оправданию действий террористов, способствует разжиганию ненависти и служит достижению их целей», — говорится в опубликованном коммюнике.

ТАСС уточняет, что французский телеканал 6 марта показал материал, подготовленный с участием главы террористической организации Абу Обейды Юссефа аль-Аннаби, который дал письменные ответы на 15 вопросов.

В декабре прошлого года в Буркина-Фасо власти распорядились приостановить деятельность французской радиостанции Radio France internationale (RFI) и распространение её программ на всей территории страны.

Также в 2022 году Франция выразила «глубочайшую обеспокоенность» решением властей Мали об окончательном прекращении работы France 24 и RFI в стране. Как заявили в Париже, это «серьёзная атака на свободу прессы и свободу слова».

Переходное правительство Мали при этом запретило деятельность в государстве неправительственных организаций, которые финансируются Францией.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.