В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала France 24
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Об этом сообщает Le Faso со ссылкой на заявление министра связи, культуры, искусства и туризма Буркина-Фасо, официального представителя правительства Римтальбу Жана Эмманюэля Уэдраого.
«Предоставление телеканалом своего эфира террористической группировке «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (AQIM) ведёт к оправданию действий террористов, способствует разжиганию ненависти и служит достижению их целей», — говорится в опубликованном коммюнике.
ТАСС уточняет, что французский телеканал 6 марта показал материал, подготовленный с участием главы террористической организации Абу Обейды Юссефа аль-Аннаби, который дал письменные ответы на 15 вопросов.
В декабре прошлого года в Буркина-Фасо власти распорядились приостановить деятельность французской радиостанции Radio France internationale (RFI) и распространение её программ на всей территории страны.
Также в 2022 году Франция выразила «глубочайшую обеспокоенность» решением властей Мали об окончательном прекращении работы France 24 и RFI в стране. Как заявили в Париже, это «серьёзная атака на свободу прессы и свободу слова».
Переходное правительство Мали при этом запретило деятельность в государстве неправительственных организаций, которые финансируются Францией.
** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.