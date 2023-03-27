Узнать больше

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала France 24

Короткая ссылка
Власти Буркина-Фасо приостановили работу французского телеканала France 24 на неопределённый срок. Это произошло после того, как в эфире канала появился лидер террористической организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба»*.
В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала France 24
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy J. Tan

Об этом сообщает Le Faso со ссылкой на заявление министра связи, культуры, искусства и туризма Буркина-Фасо, официального представителя правительства Римтальбу Жана Эмманюэля Уэдраого.

«Предоставление телеканалом своего эфира террористической группировке «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (AQIM) ведёт к оправданию действий террористов, способствует разжиганию ненависти и служит достижению их целей», — говорится в опубликованном коммюнике.

ТАСС уточняет, что французский телеканал 6 марта показал материал, подготовленный с участием главы террористической организации Абу Обейды Юссефа аль-Аннаби, который дал письменные ответы на 15 вопросов.

В декабре прошлого года в Буркина-Фасо власти распорядились приостановить деятельность французской радиостанции Radio France internationale (RFI) и распространение её программ на всей территории страны.

Также в 2022 году Франция выразила «глубочайшую обеспокоенность» решением властей Мали об окончательном прекращении работы France 24 и RFI в стране. Как заявили в Париже, это «серьёзная атака на свободу прессы и свободу слова».

Переходное правительство Мали при этом запретило деятельность в государстве неправительственных организаций, которые финансируются Францией.

** «Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить