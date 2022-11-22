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Власти Мали запретили в стране деятельность финансируемых Францией НПО

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Переходное правительство Мали запретило деятельность в государстве неправительственных организаций, которые финансируются Францией.

«Запрещается деятельность всех работающих в Мали неправительственных организаций, получающих финансирование либо финансовую или техническую поддержку от Франции», — цитирует заявление РИА Новости.

В документе также сказано, что решение о запрете касается и неправительственных организаций, которые осуществляют деятельность в гуманитарной сфере.

28 апреля Франция выразила «глубочайшую обеспокоенность» решением властей Мали об окончательном прекращении работы французского новостного телеканала France 24 и радиостанции RFI в стране. Как заявили в Париже, это «серьёзная атака на свободу прессы и свободу слова».

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