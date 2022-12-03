Власти Буркина-Фасо приостановили работу французской радиостанции RFI в стране

В Буркина-Фасо власти распорядились приостановить деятельность французской радиостанции Radio France internationale (RFI) и распространение её программ на всей территории страны.

Работа радиостанции приостановлена до дальнейшего распоряжения, сообщил министр связи, культуры, искусства и туризма Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого.

«Переданный RFI 3 декабря репортаж содержал запугивание населения Буркина-Фасо со стороны лидера террористов», — приводит его заявление Burkina 24.

Такие публикации способствуют террористическим группировкам в их попытках не допустить мобилизации граждан для восстановления целостности страны, считает министр.

«С учётом всего вышеизложенного правительство приняло решение немедленно приостановить до дальнейшего уведомления трансляцию программ Radio France Internationale на всей территории страны», — сказано в коммюнике.

В апреле Франция выразила «глубочайшую обеспокоенность» решением властей Мали об окончательном прекращении работы французского новостного телеканала France 24 и радиостанции RFI в стране.

Как заявили в Париже, это «серьёзная атака на свободу прессы и свободу слова».

Также переходное правительство Мали запретило деятельность в государстве неправительственных организаций, которые финансируются Францией.