Сотрудники Лувра проводят забастовку против пенсионной реформы, работа музея приостановлена.

«Из-за межпрофессионального общественного движения Лувр не может быть открыт этим утром», — сообщается на сайте музея.

Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.

Улицы Парижа на фоне массовых протестов против пенсионной реформы оказались завалены горами мусора, который стал источником неприятного запаха и мешает жителям. Как отметили в городской мэрии, в очереди на вывоз находится около 7500 т мусора.

Беспорядки начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.