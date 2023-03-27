В МИД КНР заявили, что украинский кризис необходимо решить дипломатическим путём

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, заявила, что украинский кризис необходимо решить дипломатическим путём.

Она напомнила, что в январе прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением.

«(В заявлении. — RT) подчёркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — сказала дипломат РИА Новости.

По её словам, все стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».

Президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.