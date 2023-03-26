Захарова: украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе.

В своём Telegram-канале она написала, что дети, оказавшиеся в европейских странах после «эвакуации» с Украины, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях — «вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика».

Дипломат также заявила, что мнимая озабоченность Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах Европейского союза.

22 марта уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.