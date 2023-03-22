Путин поддержал предложение о присвоении спецстатуса раненным в ходе спецоперации детям
- РИА Новости
«Президент это поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», — цитирует её ТАСС.
Фракция ЛДПР в феврале внесла в Государственную думу законопроект, которым предполагается ввести в России термин «дети специальной военной операции» и обеспечить им поддержку.
Согласно законопроекту ЛДПР, статус «дети спецоперации» получат дети, проживавшие до возраста 17 лет в зоне боевых действий в рамках СВО в четырёх новых регионах.