Захарова указала на катастрофические проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
- РИА Новости
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Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной», — заявила Захарова.
22 марта уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.