Захарова указала на катастрофические проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что мнимая озабоченность Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах Европейского союза.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной», — заявила Захарова.

22 марта уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.