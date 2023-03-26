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Berliner Zeitung: санкции открыли России новые перспективы сотрудничества с Китаем

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Введённые западными странами санкции в отношении Москвы открыли для России новые перспективы сотрудничества с Китаем, пишет газета Berliner Zeitung.
Berliner Zeitung: санкции открыли России новые перспективы сотрудничества с Китаем
  • Legion-Media

Автор статьи напомнил, что в конце февраля 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что санкции «погубят Россию». Однако, отмечается в материале, данный прогноз не сбывается.

Газета пишет, что товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29% по сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, растут и объёмы китайских инвестиций в российскую экономику.

«Китайцы всё чаще занимают места, которые покинули выходцы с Запада», — заключил обозреватель.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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