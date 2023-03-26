WP: США должны быть готовы реагировать на набирающий силу альянс России и Китая
Отмечается, что данный альянс способен глубоким образом изменить мировой порядок.
«Америка и её демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям», — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, Китай и Россию объединяет «опасение окружения» со стороны США и стран НАТО.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.
Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.