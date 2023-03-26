Пушков вспомнил насмешку Байдена о возможности сближения России и Китая

Сенатор Алексей Пушков вспомнил о том, как президент США Джо Байден насмешливо говорил о возможном сближении России и Китая, отметив, что теперь Вашингтону «не до смеха».

«В 1999 году Байден не без рисовки рассказал о рассмешившем его разговоре с представителями России, которые пригрозили «задружиться с Китаем», если Запад продолжит экспансию НАТО на восток», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, теперь американской стороне не до смеха, так как России удалось сблизиться и с Китаем, и с Ираном.

Он отметил, что в США это называют главным вызовом для себя.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.