Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану Китая по Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

По словам Путина, лидер КНР в подробностях рассказал о позитивных сторонах данной инициативы.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.