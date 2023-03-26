Путин: Си Цзиньпин в ходе переговоров уделил много внимания мирному плану КНР по Украине
Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
По словам Путина, лидер КНР в подробностях рассказал о позитивных сторонах данной инициативы.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.
Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.