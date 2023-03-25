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Путин рассказал, что пригласил Си Цзиньпина в свою квартиру

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Президент России Владимир Путин пригласил главу КНР Си Цзиньпина к себе в гости в квартиру в Кремле, где лидеры стран обсудили дела.
Путин рассказал, что пригласил Си Цзиньпина в свою квартиру
  • РИА Новости

«Я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение — у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени — и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что побеседовал о делах в самых разных аспектах с китайским коллегой, сидя у камина и попивая чай.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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