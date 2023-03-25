CNBC: вкладчики в США сняли со счетов около $100 млрд после краха SVB

После краха Silicon Valley Bank (SVB) американские вкладчики сняли с банковских счетов около $100 млрд.

«Регуляторы вновь уверяют общественность в том, что финансовая система стабильна, а новые данные показывают, что клиенты сняли депозитов на сумму около $100 млрд», — сообщает телеканал CNBC.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка SVB.

При этом в ФРС заявили об устойчивости банковской системы США.