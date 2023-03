Bloomberg: международные финансы потеряли более $450 млрд на фоне банкротства SVB в США

Совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Международные финансовые бумаги потеряли $465 млрд рыночной стоимости за два дня», — говорится в заявлении.

Отмечается, что акции банка First Republic Bank из Калифорнии в совокупности упали на 73%, а японской компании Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. — на 8,6%.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.