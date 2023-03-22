В ФРС заявили об устойчивости банковской системы США

Банковская система США является устойчивой, но последние события могут оказать влияние на экономическую активность, сообщает Федеральная резервная система (ФРС).

«Банковская система США надёжна и устойчива», — говорится в пресс-релизе ФРС.

Отмечается, что последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятий.

Также это скажется на экономической активности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB).