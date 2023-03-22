В ФРС заявили об устойчивости банковской системы США
- РИА Новости
«Банковская система США надёжна и устойчива», — говорится в пресс-релизе ФРС.
Отмечается, что последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятий.
Также это скажется на экономической активности.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB).