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В ФРС заявили об устойчивости банковской системы США

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Банковская система США является устойчивой, но последние события могут оказать влияние на экономическую активность, сообщает Федеральная резервная система (ФРС).
В ФРС заявили об устойчивости банковской системы США
  • РИА Новости

«Банковская система США надёжна и устойчива», — говорится в пресс-релизе ФРС.

Отмечается, что последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятий.

Также это скажется на экономической активности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

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