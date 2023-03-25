Несколько десятков демонстрантов во Франции пострадали в ходе беспорядков

Несколько десятков участников демонстрации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сент-Солин на западе Франции пострадали в ходе беспорядков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организаторов акции, активиста ассоциации Les Soulèvements de la Terre Лену Лазар.

«Много пострадавших со стороны манифестантов, несколько десятков, в том числе тяжело пострадавшие. Жизнь троих из них под угрозой, ещё трое без сознания», — сказала она.

По её словам, один из пострадавших был госпитализирован с открытым переломом.

Лазар уточнила, что демонстранты получили ранения вследствие использования полицией «гранат для разгона толпы с резиновыми поражающими элементами», а также газовых гранат.

Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.