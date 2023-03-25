Несколько десятков демонстрантов во Франции пострадали в ходе беспорядков
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организаторов акции, активиста ассоциации Les Soulèvements de la Terre Лену Лазар.
«Много пострадавших со стороны манифестантов, несколько десятков, в том числе тяжело пострадавшие. Жизнь троих из них под угрозой, ещё трое без сознания», — сказала она.
По её словам, один из пострадавших был госпитализирован с открытым переломом.
Лазар уточнила, что демонстранты получили ранения вследствие использования полицией «гранат для разгона толпы с резиновыми поражающими элементами», а также газовых гранат.
Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли несколько полицейских машин во время беспорядков около коммуны Сент-Солин на западе Франции.