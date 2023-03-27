В ЕП подняли вопрос о мерах защиты природной зоны из-за углубления Украиной канала на Дунае

Член Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии по поводу гидротехнических работ украинской стороны в зоне канала Быстрое на Дунае. Она попросила пояснить, какие меры будут приняты для защиты дельты реки. С письмом ознакомился RT.

Грапини в своём обращении подчеркнула, что дельта Дуная является уникальным заповедником дикой природы в Европе.

«В свете одностороннего решения Украины провести дноуглубление устья Быстрое в Дунайском биосферном заповеднике, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с учётом того, что такое мероприятие требует уведомления страны—соседа, Румынии, какие меры Еврокомиссия примет для защиты дельты Дуная», — говорится в документе.

Евродепутат также поинтересовалась, как ЕК планирует обеспечить соблюдение международных конвенций и правил, включая применимые к природоохранной деятельности в отношении реки.

По мнению политика, следует ожидать, что Киев, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, будет соблюдать действующие в настоящее время европейские и международные правила.

Румыния уже более года оказывает поддержку украинским властям, уточнила Грапини.

«Однако в то же самое время она (Румыния. — RT) как страна—сосед имеет право на уважение её собственной территории», — добавила парламентарий.

В феврале украинского посла в Румынии Игоря Прокопчука вызвали в МИД страны, чтобы получить объяснения по поводу работ на канале Быстрое. Бухарест потребовал у Киева допустить румынские гидрографические суда в украинские воды, чтобы провести необходимые измерения.

Румыния выступила против решения Украины углубить канал, а также добиваться включения дунайских рукавов Килия и Быстрое в трансъевропейскую транспортную сеть. Тем временем министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в соцсетях об углублении канала с 3,9 до 6,5 метров. По его словам, это увеличит пропускную способность Дуная и экспортный оборот портов.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала пересмотреть отношение к Украине.