Румынский сенатор Шошоакэ призвала прекратить поддержку Украины
«Украина полностью дисквалифицировала себя», — приводит ТАСС слова Шошоакэ в соцсетях.
Она отметила, что международная общественность должна понять незаслуженность той поддержки, которую получает Украина.
Сенатор потребовала, чтобы Румыния пересмотрела своё отношение к Украине.
Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски ранее сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок вооружения.
Ранее Зеленский в своём видеообращении в Telegram пожаловался на то, что его коллеги не предлагают новых решений по поддержке Украины.