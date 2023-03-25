Румынский сенатор Шошоакэ призвала прекратить поддержку Украины

Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила, что её включение в базу данных украинского скандального сайта «Миротворец» говорит о «террористических повадках» Киева и требует пересмотра отношения Румынии к Украине.