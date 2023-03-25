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Румынский сенатор Шошоакэ призвала прекратить поддержку Украины

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила, что её включение в базу данных украинского скандального сайта «Миротворец» говорит о «террористических повадках» Киева и требует пересмотра отношения Румынии к Украине.

«Украина полностью дисквалифицировала себя», — приводит ТАСС слова Шошоакэ в соцсетях.

Она отметила, что международная общественность должна понять незаслуженность той поддержки, которую получает Украина.

Сенатор потребовала, чтобы Румыния пересмотрела своё отношение к Украине.

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски ранее сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок вооружения.

Ранее Зеленский в своём видеообращении в Telegram пожаловался на то, что его коллеги не предлагают новых решений по поддержке Украины.

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