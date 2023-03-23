Зеленский пожаловался на недостаточную поддержку Украины и затягивание её евроинтеграции

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что его коллеги не предлагают новых решений по поддержке Украины.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — сказал политик в видеообращении. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский, в частности, пожаловался на затягивание с поставками дальнобойных ракет для Украины. Он также осудил затягивание решений о передаче Киеву современных западных самолётов и затягивание введения новых санкций против России.

Также президент выразил недовольство тем, что долгое время занимает решение вопроса о проведении «саммита формулы мира» и мероприятия по евроинтеграции страны.