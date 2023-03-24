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Макрон: лидеры ЕС подтвердили Зеленскому, что помогут Украине победить Россию

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Лидеры Евросоюза в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердили, что помогут Киеву победить в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон: лидеры ЕС подтвердили Зеленскому, что помогут Украине победить Россию
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Послушав Зеленского по видеосвязи, мы вновь подтвердили ему нашу поддержку и помощь с тем, чтобы победить агрессию со стороны России. Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном столько, сколько потребуется», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что, если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён не на Украине.

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