Макрон: лидеры ЕС подтвердили Зеленскому, что помогут Украине победить Россию

Лидеры Евросоюза в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердили, что помогут Киеву победить в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Послушав Зеленского по видеосвязи, мы вновь подтвердили ему нашу поддержку и помощь с тем, чтобы победить агрессию со стороны России. Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном столько, сколько потребуется», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что, если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён не на Украине.