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Сенатор из Румынии Шошоакэ заявила, что получила смертельные угрозы от МИДа Украины

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Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая ранее предложила аннексировать часть Украины, заявила, что получает угрозы от украинского Министерства иностранных дел. Она заявила, что таким поведением Украина «доказывает свой характер жестокого и фашистского государства».
Сенатор из Румынии Шошоакэ заявила, что получила смертельные угрозы от МИДа Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Ответ МИДу Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», — написала она в соцсетях, её слова приводит РИА Новости.

Попытки запугивания показывают намерение Киева физически устранять противников его нацистской политики, подчеркнула Шошоакэ.

23 марта стало известно, что Диана Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории в 2027 году.

Политик пояснила, что разработала законопроект, опираясь на резолюцию сената США №148 от 11 июня 1991 года, в котором указана убеждённость сената в том, что США должны «поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины».

После этого МИД Украины сообщил, что Киев инициирует введение санкций против Шошоакэ.

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