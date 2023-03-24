Сенатор из Румынии Шошоакэ заявила, что получила смертельные угрозы от МИДа Украины

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которая ранее предложила аннексировать часть Украины, заявила, что получает угрозы от украинского Министерства иностранных дел. Она заявила, что таким поведением Украина «доказывает свой характер жестокого и фашистского государства».

«Ответ МИДу Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», — написала она в соцсетях, её слова приводит РИА Новости.

Попытки запугивания показывают намерение Киева физически устранять противников его нацистской политики, подчеркнула Шошоакэ.

23 марта стало известно, что Диана Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории в 2027 году.

Политик пояснила, что разработала законопроект, опираясь на резолюцию сената США №148 от 11 июня 1991 года, в котором указана убеждённость сената в том, что США должны «поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины».

После этого МИД Украины сообщил, что Киев инициирует введение санкций против Шошоакэ.