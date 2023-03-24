МИД Украины инициирует введение санкций против румынского сенатора за проект об аннексии
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
В своих соцсетях Николенко заявил, что в Киеве решительно осуждают попытку румынского сенатора «поставить под сомнение территориальную целостность Украины».
«МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности», — написал он.
Ранее Hotnews писал, что Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.
В статье говорится, что речь идёт о территориях, принадлежавших Румынии в «межвоенный период».
Проект предполагает аннексию украинских территорий в 2027 году.