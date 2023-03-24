МИД Украины инициирует введение санкций против румынского сенатора за проект об аннексии

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что министерство инициирует введение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ за проект об аннексии части украинской территории.

В своих соцсетях Николенко заявил, что в Киеве решительно осуждают попытку румынского сенатора «поставить под сомнение территориальную целостность Украины».

«МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности», — написал он.

Ранее Hotnews писал, что Шошоакэ внесла в сенат Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории.

В статье говорится, что речь идёт о территориях, принадлежавших Румынии в «межвоенный период».

Проект предполагает аннексию украинских территорий в 2027 году.