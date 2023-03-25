Экс-советник ЦРУ Рикардс: поражение ВСУ может вынудить США ввести на Украину войска НАТО

Поражение ВСУ может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с Россией.

Такое мнение высказал в статье на портале Daily Reckoning бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

По его словам, в настоящее время Украине «не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах».

Рикардс допустил, что в случае поражения ВСУ одним из вариантов развития ситуации может стать полноценный ввод войск НАТО «в Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом».

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что потеря Украиной Артёмовска (Бахмута) в ДНР приведёт к поражению украинского лидера Владимира Зеленского.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артёмовск практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.