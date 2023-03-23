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Экс-разведчик США Риттер: потеря Украиной Артёмовска приведёт к поражению Зеленского

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Потеря Украиной Артёмовска (Бахмута) в ДНР приведёт к поражению украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: потеря Украиной Артёмовска приведёт к поражению Зеленского
  • AP
  • © Libkos

«Артёмовск, как мне кажется, будет такой битвой, в ходе которой будет написана история... Украинцы проигрывают, в какой-то момент они будут сломлены и начнётся процесс распада», — цитирует его РИА Новости.

Риттер допустил поражение ВСУ «летом или в начале осени».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска ещё не сформировали «ударный кулак» для наступления в Донбассе.

Он добавил, что Артёмовск (Бахмут) практически блокирован, подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские силы в настоящее время контролируют около 70% города.

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