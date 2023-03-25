Байден: сближение России и КНР сильно преувеличено

Сближение России и Китая является сильно преувеличенным, США более успешны в формировании альянсов, заявил американский президент Джо Байден.

«Я не отношусь легкомысленно к Китаю... России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем», — приводит РИА Новости слова Байдена на пресс-конференции во время визита в Канаду.

Он отметил, что коалиции формируются на Западе, приведя в пример QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи.

Американский лидер призвал смотреть на отношения России и Китая в перспективе.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.