МИД КНР: благородная дружба Пекина и Москвы контрастирует с попытками США доминировать
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Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — цитирует её РИА Новости.
Она назвала отношения Пекина и Москвы «уравновешенной дружбой благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США».
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.
Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.