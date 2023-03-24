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МИД КНР: благородная дружба Пекина и Москвы контрастирует с попытками США доминировать

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Благородная дружба между Россией и Китаем резко контрастирует с попытками США доминировать в мире.
МИД КНР: благородная дружба Пекина и Москвы контрастирует с попытками США доминировать
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — цитирует её РИА Новости.

Она назвала отношения Пекина и Москвы «уравновешенной дружбой благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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