Благородная дружба между Россией и Китаем резко контрастирует с попытками США доминировать в мире.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — цитирует её РИА Новости.

Она назвала отношения Пекина и Москвы «уравновешенной дружбой благородных людей, которая резко контрастирует с гегемонией, бесчинством и травлей, которыми занимаются США».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.