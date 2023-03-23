В Пентагоне назвали реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и КНР

Созвучие стратегических интересов России и Китая является реальной проблемой, заявила помощник министра обороны США Селест Уолландер.

«Вопрос России и Китая — это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно. Я больше поражена созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне Си Цзиньпина и Путина», — приводит РИА Новости слова Уолландер на слушаниях комитета палаты представителей по Вооружённым силам США.

Она отметила, что Россия и Китай имеют общий интерес в «подрыве глобальной безопасности».

По её словам, это является реальной проблемой.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.