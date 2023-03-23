Узнать больше

В Пентагоне назвали реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и КНР

Короткая ссылка
Созвучие стратегических интересов России и Китая является реальной проблемой, заявила помощник министра обороны США Селест Уолландер.
В Пентагоне назвали реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и КНР
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Вопрос России и Китая — это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно. Я больше поражена созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне Си Цзиньпина и Путина», — приводит РИА Новости слова Уолландер на слушаниях комитета палаты представителей по Вооружённым силам США.

Она отметила, что Россия и Китай имеют общий интерес в «подрыве глобальной безопасности».

По её словам, это является реальной проблемой.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить