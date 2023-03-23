Минкоммерции КНР: визит Си Цзиньпина позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.
«В ходе визита были подписаны документы по торгово-экономическому взаимодействию, в частности о сое, лесном хозяйстве, выставочной деятельности, поставках замороженной продукции и инфраструктурных объектах», — приводит ТАСС её слова в ходе брифинга.
Цзюэтин подчеркнула, что Москва и Пекин постепенно расширяют и углубляют двустороннее сотрудничество.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.
Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.