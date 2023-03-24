Глава Минобороны Франции заявил о планах удвоить производство военной техники к концу года

Власти Франции планируют удвоить производство военной техники к концу 2023 года и ускорить сроки поставок, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

В качестве примера министр в интервью газете Echos привёл увеличение производства пушек Caesar предприятием Nexter в два раза — в месяц будут создавать восемь единиц вместо четырёх, что сократит сроки с момента от заказа до поставки с 30 до 17 месяцев.

«Помимо ускорения темпов производства мы ещё боремся за локализацию (производств во Франции. — RT). Мы одобрили восемь проектов по локализации и ещё семь сейчас изучаются», — цитирует Лекорню РИА Новости.

Ранее он заявил, что Франция значительно нарастит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, прежде всего, для гаубиц Caesar, которые страна поставляет Украине.

26 февраля тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ, требуя её закрытия.

Протестующие требовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине.