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В Германии отказались реагировать на слова Медведева о последствиях исполнения решения МУС

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Германия не обязана реагировать на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о последствиях исполнения решения МУС об аресте российского президента Владимира Путина, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
В Германии отказались реагировать на слова Медведева о последствиях исполнения решения МУС
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«На такие провокации я не намерен реагировать или как-то отвечать на них», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хебештрайта, он не станет также оценивать опасность или серьёзность высказываний российского политика, так как это уже бы считалось реакцией.

Медведев ранее предупредил, что, если власти Германии решат исполнить решение Международного уголовного суда об «аресте» российского президента Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны.

Он добавил, что при реализации таких действий все российские средства «полетят в бундестаг».

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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