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Захарова сыронизировала по поводу поставок Макроном оружия французам на фоне протестов

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Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу поставок президентом Франции Эммануэлем Макроном оружия французам на фоне протестов.
Захарова сыронизировала по поводу поставок Макроном оружия французам на фоне протестов
  • РИА Новости

«А когда Макрон начнёт поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — спросила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.

Накануне сообщалось, что протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

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