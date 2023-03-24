Захарова сыронизировала по поводу поставок Макроном оружия французам на фоне протестов
- РИА Новости
«А когда Макрон начнёт поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — спросила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.
По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.
Накануне сообщалось, что протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.