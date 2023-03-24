Медведев о первой и второй армиях мира: в случае войны между ними победителя не будет
- РИА Новости
Он задался вопросом, как определять победителя, если армии США и России начнут войну.
«Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что неважно, сколько ракет будет сбито над США или Россией в случае гипотетического конфликта, потому что часть из них нанесёт гарантированное поражение.
По его словам, последствия будут чудовищные.
Также Медведев заявил, что говорить о сроках спецоперации России на Украине некорректно. Он объяснил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать Верховный главнокомандующий.
Кроме того, зампред Совбеза назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.
Медведев добавил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.