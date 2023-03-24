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Медведев о первой и второй армиях мира: в случае войны между ними победителя не будет

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что некорректно называть армию США первой в мире, а России — второй, поскольку в случае войны между ними победителя не будет.
Медведев о первой и второй армиях мира: в случае войны между ними победителя не будет
  • РИА Новости

Он задался вопросом, как определять победителя, если армии США и России начнут войну.

«Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — заявил Медведев. 

Зампред Совбеза добавил, что неважно, сколько ракет будет сбито над США или Россией в случае гипотетического конфликта, потому что часть из них нанесёт гарантированное поражение.

По его словам, последствия будут чудовищные.

Также Медведев заявил, что говорить о сроках спецоперации России на Украине некорректно. Он объяснил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать Верховный главнокомандующий.

Кроме того, зампред Совбеза назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

Медведев добавил, что последствия применения вооружений с обеднённым ураном могут быть очень тяжёлыми.

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