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Более 1 млн человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции

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Свыше миллиона человек по всей Франции приняли участие в акциях протеста против повышения пенсионного возраста.

Об этом информирует издание Le Monde со ссылкой на французское Министерство внутренних дел.

«МВД насчитало 1,089 млн манифестантов во Франции в четверг», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Париже участники протестов бьют витрины магазинов и жгут мусор.

20 марта Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

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