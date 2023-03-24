Более 1 млн человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции
Об этом информирует издание Le Monde со ссылкой на французское Министерство внутренних дел.
«МВД насчитало 1,089 млн манифестантов во Франции в четверг», — говорится в сообщении.
Как стало известно ранее, в Париже участники протестов бьют витрины магазинов и жгут мусор.
20 марта Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.