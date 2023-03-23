Экс-разведчик Риттер обвинил США в сокрытии данных о снарядах с обеднённым ураном

США замалчивают данные об опасности боеприпасов с обеднённым ураном, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте такого оружия. — RT)… Я понимаю, почему русские раздражены», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

По его словам, данные боеприпасы при попадании в цель испаряются, что приводит к попаданию опасных частиц в организм человека.

Он отметил, что впоследствии пострадавший может заразить свою жену и детей.

Экс-разведчик добавил, что США знают об эффекте данного оружия, но скрывают его по причине дешевизны производства.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.