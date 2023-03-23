Глава NORAD заявил, что украинский конфликт может нести риски для Северной Америки

Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк утверждает, что конфликт на Украине несёт риски для территории Соединённых Штатов.

Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.

По его мнению, было бы «близоруко» рассматривать украинский конфликт как ограниченный региональный кризис.

«Российские действия создают очень реальные риски неверных оценок и расширения конфликта за пределы его нынешних границ — сценариев, которые способны быстро увеличить риски для Северной Америки и континентальной обороны», — цитирует ван Херка РИА Новости.

Если Россия попытается убедить союзников пересмотреть поддержку Украины «посредством эскалационных действий» или «привести в действие отчаянные угрозы применить ядерное оружие на Украине», то риски для территории США возрастут, добавил он.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис, который считается перспективным участником внутрипартийного этапа борьбы за пост американского лидера у республиканцев, заявил, что «у США есть много жизненно важных национальных интересов», но «дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится».

Он назвал ошибкой вовлечённость Вашингтона в конфликт на Украине.

Обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek также выразил мнение, что сохранение территориальной целостности Украины не является национальным интересом Соединённых Штатов.

Вместе с этим в Белом доме заявили, что поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.