Генпрокурор России Краснов объяснил властям Таиланда причины проведения СВО
- РИА Новости
На встрече с председателем Сената Таиланда Понпетом Вичитчончаем он отметил, что одной из причин СВО стала невозможность мириться с многочисленными преступлениями киевских властей против мирного населения Донбасса.
«Обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, детских садов со стороны украинских вооружённых сил и националистических формирований не прекращаются уже девять лет. При полном попустительстве, а вернее, при поддержке стран Запада», — цитирует Краснова РИА Новости.
Он напомнил, что сегодня продолжаются попытки исказить реальное положение дел, выставить Россию агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов.
«В связи с чем хотел бы отметить выдержанный и конструктивный подход таиландской стороны к складывающейся ситуации», — подчеркнул генпрокурор России.
Накануне Игорь Краснов и генпрокурор, министр по правовым вопросам Мьянмы Тида У подписали меморандум о сотрудничестве.