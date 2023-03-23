Генпрокурор России Краснов объяснил властям Таиланда причины проведения СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время визита в Таиланд рассказал властям королевства о причинах проведения специальной военной операции на Украине.

На встрече с председателем Сената Таиланда Понпетом Вичитчончаем он отметил, что одной из причин СВО стала невозможность мириться с многочисленными преступлениями киевских властей против мирного населения Донбасса.

«Обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, детских садов со стороны украинских вооружённых сил и националистических формирований не прекращаются уже девять лет. При полном попустительстве, а вернее, при поддержке стран Запада», — цитирует Краснова РИА Новости.

Он напомнил, что сегодня продолжаются попытки исказить реальное положение дел, выставить Россию агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов.

«В связи с чем хотел бы отметить выдержанный и конструктивный подход таиландской стороны к складывающейся ситуации», — подчеркнул генпрокурор России.

Накануне Игорь Краснов и генпрокурор, министр по правовым вопросам Мьянмы Тида У подписали меморандум о сотрудничестве.