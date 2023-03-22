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Генпрокуратуры России и Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор, министр по правовым вопросам Мьянмы Тида У подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом Краснов заявил во время своего визита в Нейпьидо.

«В ходе проведения в прошлом году во Владивостоке Восточного экономического форума на самом высоком уровне состоялась договорённость о развитии сотрудничества по целому ряду направлений, благодаря чему стала возможной и наша сегодняшняя встреча... Фундаментом для расширения взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с трансграничной преступностью, безусловно, станет подписываемый сегодня меморандум», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что российская Генпрокуратура заключила подобные соглашения с компетентными органами более 70 стран.

Краснов добавил, что меморандум создаёт правовые основания для бесплатного обучения иностранных прокуроров в российском ведомственном университете.

Ранее Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому.

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