В ЕП подняли вопрос о финансировании Польши в целях развития оборонных технологий

Польский европарламентарий Йоахим Брудзинский обратился к Еврокомиссии с предложением выделить дополнительное финансирование Варшаве для развития оборонных технологий на фоне ситуации на Украине и в связи со значимостью страны для НАТО. С обращением депутата к ЕК, содержащим соответствующий призыв, ознакомился RT.

По словам Брудзинского, Польша «играет стратегическую роль» в плане поддержания стабильности на восточном фланге НАТО.

Вместе с тем, по его словам, страна успешно модернизирует свои вооружённые силы. Так, на развитие армии в 2022 году Польша выделила 2,4% ВВП. Благодаря этому она занимает место в списке «лидеров» среди стран НАТО, уточнил Брудзинский, добавив, что в будущем соответствующие расходы вырастут.

«Важно отметить, что Польша аналогичным образом гарантирует безопасность восточного фланга ЕС ввиду своего геополитического положения», — также заявил парламентарий.

В связи с этим он поинтересовался у Еврокомиссии, намерена ли она увеличить расходы на внешнюю безопасность в период с 2023 по 2027 год, в том числе «посредством предоставления Польше дополнительного финансирования на развитие новых оборонных технологий».

Член Академии военных наук России Андрей Кошкин в разговоре с RT выразил мнение, что Польша в настоящее время прикладывает максимум усилий для того, чтобы фокус внимания западных функционеров переместился с оси Париж — Берлин на Варшаву.

«Соединённые Штаты понимают, что восточный фланг НАТО сегодня весьма активен — мы говорим о Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии... Польша готова к серьёзным изменениям, у неё не самый неплохой ВПК, в перспективе она намерена повысить процент выплат от ВВП на оборону, а также довести численность своих военнослужащих до 300 тысяч», — добавил эксперт.

По мнению Кошкина, сегодня Польша — лидер на восточном фланге НАТО, причём Варшава планирует усилить свои позиции в этом отношении.

«В стране наблюдается достаточно высокий уровень русофобии. Польша активно помогает Украине в выделении техники, отправке наёмников. Там понимают, что не смогут стать экономическим лидером Европы, как, например, Германия, а вот в военно-политическом плане они смогут привлечь внимание Вашингтона. В дальнейшем с помощью Соединённых Штатов и Великобритании они, возможно, смогут обрести уверенность и среди прочего... позиционировать себя в качестве военно-политического центра Европы», — резюмировал собеседник RT.

В феврале президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 2023 году оборонный бюджет страны превысит 4% ВВП.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что около 90% поставок западной военной техники для ВСУ проходит через Польшу.