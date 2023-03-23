Шольц: необходимо во что бы то ни стало обеспечить продолжение экспорта зерновых с Украины
- AP
- © Khalil Hamra
«Важно, чтобы экспорт зерновых с Украины мог быть неизменно продолжен», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.
Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
22 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил зерновую сделку с российским министром обороны Сергеем Шойгу.