Шольц: необходимо во что бы то ни стало обеспечить продолжение экспорта зерновых с Украины

Экспорт зерновых с Украины должен быть продолжен во что бы то ни стало. Об этом заявил по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц.

AP

© Khalil Hamra

«Важно, чтобы экспорт зерновых с Украины мог быть неизменно продолжен», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60. Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. 22 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил зерновую сделку с российским министром обороны Сергеем Шойгу.