Блинкен ушёл от ответа на вопрос об исполнении ордера МУС на «арест» Путина в США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопрос об исполнении ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в случае его прибытия в Соединённые Штаты.

Во время слушаний в комитете сената по ассигнованиям конгрессмен-республиканец Линдси Грэм поинтересовался у главы американского внешнеполитического ведомства, исполнят ли власти США ордер МУС, если Путин прибудет в Вашингтон.

«Мы не являемся участниками МУС», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Также он заявил, что руководство России пока не планирует визит в США.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.