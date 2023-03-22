Блинкен ушёл от ответа на вопрос об исполнении ордера МУС на «арест» Путина в США
- AP
Во время слушаний в комитете сената по ассигнованиям конгрессмен-республиканец Линдси Грэм поинтересовался у главы американского внешнеполитического ведомства, исполнят ли власти США ордер МУС, если Путин прибудет в Вашингтон.
«Мы не являемся участниками МУС», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Также он заявил, что руководство России пока не планирует визит в США.
21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.