Ветеран ВС США Гейдж: Путин правильно предупредил Запад об урановых боеприпасах для Киева
- РИА Новости
«Путин прав, что проводит красную линию в вопросе использования обеднённого урана Украиной», — заявил он в своём аккаунте в Twitter.
По словам ветерана американской армии, у детей в Ираке массово возникали врождённые патологии, поскольку США использовали снаряды с обеднённым ураном в ходе незаконной войны в данной стране.
Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.