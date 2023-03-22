Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что российский лидер Владимир Путин правильно сделал, что предупредил Великобританию о последствиях поставок Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.

«Путин прав, что проводит красную линию в вопросе использования обеднённого урана Украиной», — заявил он в своём аккаунте в Twitter.

По словам ветерана американской армии, у детей в Ираке массово возникали врождённые патологии, поскольку США использовали снаряды с обеднённым ураном в ходе незаконной войны в данной стране.

Ранее в российском МИД заявили, что решение Британии поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном не останется без ответных действий России.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.