Захарова: Запад циничен, говоря о помощи Киеву и поставках снарядов с обеднённым ураном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад цинично лжёт, говоря о помощи Украине и при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном.

«Всё это выглядит абсолютно цинично на фоне заявления о выделении многомиллиардной помощи на восстановление Украины. Если почва будет заражена, о каком восстановлении — экономическом, сельскохозяйственном, промышленном — можно в принципе говорить?» — сказала она в эфире Первого канала. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее Захарова назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом.

21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.