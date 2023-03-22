Узнать больше

Захарова: Запад циничен, говоря о помощи Киеву и поставках снарядов с обеднённым ураном

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад цинично лжёт, говоря о помощи Украине и при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном.
Захарова: Запад циничен, говоря о помощи Киеву и поставках снарядов с обеднённым ураном
  • РИА Новости

«Всё это выглядит абсолютно цинично на фоне заявления о выделении многомиллиардной помощи на восстановление Украины. Если почва будет заражена, о каком восстановлении — экономическом, сельскохозяйственном, промышленном — можно в принципе говорить?» — сказала она в эфире Первого канала. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее Захарова назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом.

21 марта стало известно, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить