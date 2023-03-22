Узнать больше

BI: Трамп призвал сторонников подписать петицию против предъявления ему обвинений

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников подписать петицию против предъявления ему новых обвинений и пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.
BI: Трамп призвал сторонников подписать петицию против предъявления ему обвинений
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Business Insider, команда Трампа разослала 74 млн сторонников политика письмо с просьбой ответить на призыв.

«Они пытаются запугать вас и аннулировать ваш голос», — приводит текст сообщения издание.

21 марта сторонники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке, где политику могут предъявить обвинения.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать. Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Источник телеканала CNN в окружении Трампа сообщил, что бывший президент в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить