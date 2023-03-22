BI: Трамп призвал сторонников подписать петицию против предъявления ему обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников подписать петицию против предъявления ему новых обвинений и пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Business Insider, команда Трампа разослала 74 млн сторонников политика письмо с просьбой ответить на призыв.

«Они пытаются запугать вас и аннулировать ваш голос», — приводит текст сообщения издание.

21 марта сторонники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке, где политику могут предъявить обвинения.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать. Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Источник телеканала CNN в окружении Трампа сообщил, что бывший президент в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его».