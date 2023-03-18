Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.

«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединённых Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Трампа в соцсети Truth Social.

Он призвал своих сторонников выходить на протесты.

Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Ранее сообщалось, что Трамп и его семья не отчитались более чем о 100 подарках, которые были получены ими от иностранных правительств за время пребывания его в должности.