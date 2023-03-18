Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта
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«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединённых Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Трампа в соцсети Truth Social.
Он призвал своих сторонников выходить на протесты.
Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.
Ранее сообщалось, что Трамп и его семья не отчитались более чем о 100 подарках, которые были получены ими от иностранных правительств за время пребывания его в должности.