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Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.
Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта
  • Gettyimages.ru

«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединённых Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Трампа в соцсети Truth Social.

Он призвал своих сторонников выходить на протесты.

Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Ранее сообщалось, что Трамп и его семья не отчитались более чем о 100 подарках, которые были получены ими от иностранных правительств за время пребывания его в должности.

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