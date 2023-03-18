В конгрессе США заявили, что Трамп скрыл более 100 подарков от иностранных правительств

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не отчитались более чем о 100 подарках, которые были получены ими от иностранных правительств за время пребывания его в должности, заявили представители Демократической партии из комитета палаты представителей по надзору.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета, среди подарков числятся в том числе золотые клюшки от гольфа, которые Трампу подарил премьер-министр Японии, мечи и кинжалы от наследного принца Саудовской Аравии, а также полученный от президента Сальвадора портрет.

Как утверждают демократы, эти подарки стоили дороже установленного законами США норматива.

По их информации, экс-президент не сообщал о стоимости подарков и присваивал их себе, хотя по американским законам они должны передаваться на хранение государству.

А августе прошлого года ФБР организовало обыск в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго в связи с возможным нарушением экс-президентом США закона о шпионаже.