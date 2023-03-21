Сторонники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке в преддверии его возможного задержания

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа пришли к суду в Нью-Йорке, где политику могут предъявить обвинения.

Как пишет РИА Новости, у суда находятся как группы противников Трампа, так и его сторонники, которые разворачивают баннеры и выступают с кричалками.

Сторонники Трампа при этом отмечают, что прокурор Элвин Брэгг работает на миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать. Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Источник телеканала CNN в окружении Трампа сообщил, что бывший президент в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его».

Агентство напоминает, что дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за якобы молчание о романе с Трампом.

Трамп отрицает связь с Дэниэлс и нарушения налогового законодательства со своей стороны.