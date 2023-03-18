CNN: представитель Трампа заявил, что экс-президента не уведомляли о возможных обвинениях
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Об этом сообщает CNN.
Телеканал со ссылкой на неназванного представителя политика информирует, что бывший американский лидер «не получал уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о каком-либо потенциальном обвинительном заключении, но лишь справедливо подчеркивал свою невиновность» в последней публикации.
Другой источник телеканала в окружении Трампа сообщил, что бывший президент в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его».
Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.