CNN: представитель Трампа заявил, что экс-президента не уведомляли о возможных обвинениях

Представитель бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявил, что экс-глава государства не получал официального уведомления о предъявлении ему каких-либо обвинений.

Об этом сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на неназванного представителя политика информирует, что бывший американский лидер «не получал уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о каком-либо потенциальном обвинительном заключении, но лишь справедливо подчеркивал свою невиновность» в последней публикации.

Другой источник телеканала в окружении Трампа сообщил, что бывший президент в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его».

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.