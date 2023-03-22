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WSJ: на Западе серьёзно обеспокоены из-за поддержки Путина со стороны развивающихся стран

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Обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи выразили мнение, что российский лидер Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий «переполох».

Они отметили, что китайский и российский лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый Соединёнными Штатами геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира.

Кроме того, по их словам, сближение России и КНР вызывает серьёзную озабоченность на Западе.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.

Бывший советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

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