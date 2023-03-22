WSJ: на Западе серьёзно обеспокоены из-за поддержки Путина со стороны развивающихся стран
Они отметили, что китайский и российский лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый Соединёнными Штатами геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира.
Кроме того, по их словам, сближение России и КНР вызывает серьёзную озабоченность на Западе.
Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.
Бывший советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.