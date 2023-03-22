Guardian: большинство стран не поддерживают позицию Вашингтона по Украине

Обозреватель Guardian Джонатан Стил заявил, что большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис.

По его словам, спустя 30 лет после распада СССР, «налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием».

Стил заявил, что при этом в число соперников Соединённых Штатов входит уже не только Россия, а «всё более уверенный в себе Китай».

Действия США и их союзников, как он отметил, вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин.

Агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.