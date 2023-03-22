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Guardian: большинство стран не поддерживают позицию Вашингтона по Украине

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Обозреватель Guardian Джонатан Стил заявил, что большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис.

По его словам, спустя 30 лет после распада СССР, «налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием».

Стил заявил, что при этом в число соперников Соединённых Штатов входит уже не только Россия, а «всё более уверенный в себе Китай».

Действия США и их союзников, как он отметил, вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин.

Агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.

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