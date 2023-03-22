Guardian: большинство стран не поддерживают позицию Вашингтона по Украине
По его словам, спустя 30 лет после распада СССР, «налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием».
Стил заявил, что при этом в число соперников Соединённых Штатов входит уже не только Россия, а «всё более уверенный в себе Китай».
Действия США и их союзников, как он отметил, вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США всё яростнее пытаются сдерживать не подчиняющихся диктату Вашингтона, в частности Москву и Пекин.
Агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.